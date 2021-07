LAVORO Segnali di ripresa, Lonfernini: “Sale la domanda di lavoro, disoccupazione mai così bassa dal 2012” Per accompagnare la ripartenza, si punta sugli strumenti legislativi, ma anche sulla formazione mirata, per l'incontro fra domanda e offerta. Competenze linguistiche, tecnologiche le più ricercate. Richieste in ambito turistico e nel settore artigianale

Nei dati, il segnale della ripresa occupazionale ed economica. Aumentano le assunzioni, (82 unità da gennaio, è 6% in più) per solo personale residente. Cala la disoccupazione: 1211 unità, con un tasso del 5,09%; è il livello più basso dal 2012. “Al via una stagione positiva, che ora dobbiamo capitalizzare, interpretando il cambiamento oggi – dice il segretario Lonfernini - nella pianificazione per il prossimo decennio”. Lo strumento legislativo, per accompagnare imprese e lavoratori nel post-Covid, e verso la riforma del mercato del lavoro da licenziare entro l'anno, passando per l'ultimo decreto sul lavoro occasionale, quale strumento – dice – di flessibilità.

Alla presenza dello staff, segretario particolare D'Amelio e dei dirigenti - Valentina Vicari per l'Ufficio Attività Economiche e Milena Gasperoni per l'Ufficio Politiche Attive del Lavoro - si guarda alla semplificazione e ad azioni mirate per una nuova gestione delle liste di collocamento, lavorando sulla formazione per adeguare le competenze di chi è in cerca di lavoro rispetto ai requisiti richiesti dal mercato. Appena emessa una delibera per facilitare la formazione nell'ambito della ristorazione, manca risposta adeguata nel campo delle professioni tecniche e tecnologiche, ma soprattutto le competenze linguistiche. Una richiesta che arriva in maniera trasversale, in un Paese a vocazione turistica, ma che vanta un distretto industriale di alto profilo anche a livello internazionale. Mansioni turistiche, ma anche artigianali. “Tutti occupati i ragazzi usciti dal Cfp – dice Milena Gasperoni – le aziende li cercano ancor prima del diploma”. Ma torna l'appello ad un approccio proattivo al lavoro.

Nel video, l'intervista al Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini

