INNOVAZIONE Segretario alla Sanità in visita alla PromoPharma: nuovo stabilimento e obiettivi europei L'impresa, in crescita, lancia un nuovo centro produttivo dedicato alla medicina estetica avanzata

Da 25 anni attiva nel settore degli integratori alimentari, fitoterapici e dispositivi medici, la PromoPharma di Acquaviva guarda al futuro, da San Marino al mondo. In occasione del completamento dei lavori per il nuovo centro produttivo la visita del segretario alla Sanità, Mariella Mularoni.

Uno stabilimento dedicato alla realizzazione di un prodotto per la medicina estetica avanzata. Oltre 40 i Paesi raggiunti dall'impresa, con 90 nuovi progetti ogni anno: sono alcuni dei numeri che si uniscono al piano industriale 2025-2027 che prevede ulteriori investimenti per diventare punto di riferimento a livello europeo.

"Siamo fieri e orgogliosi - commenta Mularoni - di avere una realtà di altissimo livello nel nostro territorio. Un'azienda in continua espansione che collabora con importanti Atenei, per la ricerca della qualità". Un'impresa, come sottolineato dall'amministratore delegato, Filippo Borsani, che unisce ricerca, innovazione e sicurezza, con al centro salute e benessere delle persone.

Nel servizio l'intervista a Mariella Mularoni (segretario di Stato Sanità)

