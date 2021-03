RISTORI Segretario Gatti: "Intervento equo e a sostegno delle attività che avranno reali prospettive di ripartenza"

Dopo i ritardi ed "un ulteriore momento di riflessione - riferisce il Governo - richiesto dalle associazioni di categoria", pare che l'uscita del decreto ristori sia solo questione di ore. “L'intervento sarà equilibrato, equo e sosterrà – anticipa il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti nel corso della conferenza stampa del Congresso di Stato insieme ai Capigruppo di maggioranza – quelle attività che avranno reali prospettive di ripartenza”.

"Noi abbiamo cercato di far sì che questi interventi, che sono comunque importanti per il bilancio dello stato, abbiamo una reale ricaduta su quegli operatori che abbiano reale possibilità di andare avanti e di non disperderli. In questo siamo stati molto attenti e pensiamo di aver fatto un discreto lavoro. Nel mese di luglio, quando saranno quindi chiusi definitivamente i bilanci 2020 vedremo se questi interventi andranno ulteriormente ricalibrati."

Nel video l'intervista al Segretario di Stato, Marco Gatti

