Segretario generale Uil Bombardieri incontra i vertici Usl: No ad Austerity e inflazione, sì ai diritti dei lavoratori Al centro dell'incontro con il segretario generale Usl Busignani anche la condizione dei lavoratori a rischio povertà, i frontalieri e i giovani

Quello tra Usl e Uil è un rapporto storico, con una doppia affiliazione in essere già da 15 anni. Un legame che si rafforza con la visita, sul Titano, di Pierpaolo Bombardieri, segretario generale del sindacato italiano che, in mattinata, ha incontrato Francesca Busignani, segretario generale Usl.

"E' la prima occasione per consolidare il nostro rapporto e avere la possibilità di confrontarsi", sulle rispettive esperienze, spiega Bombardieri. Per avere, prosegue Bombardieri, anche "spunti di riflessione e proposte che potremmo fare al Governo italiano". Al centro una serie di temi, a partire dalla ricerca di soluzioni per combattere gli effetti dell'inflazione su lavoratori e pensionati. Dai sindacati anche un “no” alle politiche di Austerity a livello europeo. E l'impegno per i diritti dei lavoratori su più fronti, dalla sicurezza fino alle opportunità per i giovani.

Proprio a questi ultimi l'Usl ha dedicato un osservatorio. Impegno di entrambi i sindacati sui frontalieri, sia gli italiani sul Titano che i sammarinesi occupati oltre confine. La visita di oggi "è un messaggio molto forte", dice Francesca Busignani. Tra i problemi più pressanti, per Busignani, anche uno di principio: il rispetto e il rinnovo dei contratti, "per mantenere il potere d'acquisto" dei lavoratori.

Nel servizio le interviste a Pierpaolo Bombardieri (segretario generale Uil) e Francesca Busignani (segretario generale Usl)

