Segretario Lonfernini interviene alla Conferenza ILO: "Puntare sulla persona per cambiare il mondo del lavoro"

Verso una ripresa del mondo del lavoro incentrata sulla persona: anche San Marino ha preso parte alla Conferenza Internazionale del Lavoro organizzata dall’ILO. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini è intervenuto in videoconferenza sottolineando come in periodo Covid, “a San Marino nessuno sia stato lasciato indietro, garantendo supporto a cittadini, lavoratori e imprese sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista delle tutele nel mercato del lavoro: “Oggi per San Marino – ha detto - la sfida è di mettere in atto una modifica profonda del sistema economico e sociale abbandonando quello pre-pandemia, un nuovo equilibrio che ristabilisca nel tempo una fase espansiva incentrata sulla persona, l’unica crescita in grado di garantire il progresso”.