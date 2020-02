Fabio Righi

Si parlerà di Coronavirus questa sera alle 21.05 in Close Up. Ospite del Direttore di Rtv Carlo Romeo, il Segretario di Stato per l'Industria e il Commercio Fabio Righi. "Il Governo guarda con attenzione all'impatto sull'economia" - dice.

Righi a tutto campo anche sulle varie deleghe della sua Segreteria.