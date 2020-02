CORONAVIRUS Segretario Righi: "Il Governo guarda all'impatto sull'economia per valutare interventi"

Si parlerà di Coronavirus questa sera alle 21.05 in Close Up. Ospite del Direttore di Rtv Carlo Romeo, il Segretario di Stato per l'Industria e il Commercio Fabio Righi. "Il Governo guarda con attenzione all'impatto sull'economia" - dice.

Righi a tutto campo anche sulle varie deleghe della sua Segreteria.







