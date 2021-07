SVILUPPO Segretario Righi in visita all'Elettronica Sammarinese (Gruppo SCM): supporto concreto all'economia del Paese

Segretario Righi in visita all'Elettronica Sammarinese (Gruppo SCM): supporto concreto all'economia del Paese.

Prosegue il ciclo di visite nelle aziende sammarinesi da parte del Segretario di Stato per l'Industria, Fabio Righi. In mattinata tappa all'Elettronica Sammarinese di Falciano, azienda del Gruppo SCM, una delle più importanti realtà operanti nel settore elettromeccanico, specializzata nella progettazione, costruzione e collaudo di equipaggiamenti elettrici per macchine automatiche nei diversi settori industriali.

Accompagnato dai vertici aziendali, il Segretario Righi è entrato direttamente in contatto con i reparti produttivi e commerciali di ES. Come sempre l’occasione per manifestare la vicinanza delle istituzioni alle aziende e a chi le guida; “per ascoltare dalla loro viva voce quali siano le difficoltà nello svolgimento quotidiano delle varie attività e per poter contribuire a risolverle concretamente, anche introducendo maggiore competitività grazie alle nuove normative. Un supporto concreto in un momento delicato, sebbene di ripresa e ripartenza.



