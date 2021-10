LAVORO Segretario uscente Fpi-Cdls: "La Pa spina dorsale del Paese. Subito il rinnovo del contratto" In svolgimento il 13° Congresso della Federazione Pubblico Impiego della Cdls. 80 delegati. Nel pomeriggio l'elezione del Direttivo

80 delegati, riuniti da questa mattina al Palace di Serravalle, per eleggere il Direttivo Fpi-Cdls che a sua volta eleggerà il Segretario di Federazione. Incarico a cui sembra avviata per la riconferma Milena Frulli: “Riteniamo che la Pubblica Amministrazione debba essere la spina dorsale del paese e come tale vada valorizzata con la formazione permanente dei dipendenti e con la valorizzazione delle professionalità che ci sono all'interno della Pa. Uno dei temi fondamentali è dunque il rinnovo del contratto visto che è scaduto dal 2010 per la parte economica e dal 2012 per la parte normativa. Occorre inoltre procedere con la stabilizzazione del personale precario anche per una questione di giustizia nei confronti dei dipendenti pubblici visto che è già stata fatta per i dipendenti dell'Iss”.

[Banner_Google_ADS]



Formazione, contratto, precari ma anche la riorganizzazione della sanità nella relazione letta di fronte ai delegati. “La priorità non è quella di nuovo Ospedale, non sono i muri che fanno la differenza, ma le persone che ci stanno dentro” ha detto Milena Frulli che ha difeso il sistema universalistico, sollecitato un nuovo atto organizzativo esprimendo contrarietà a “manager, magari esterni – ha sottolineato - che pensano solo al risparmio, senza conoscere approfonditamente il nostro Paese”. Altro punto toccato nella relazione del segretario uscente il settore scolastico: “In questi anni – ha dichiarato - la professionalità degli insegnanti ha subito una ingiustificata delegittimazione alimentata da scelte politiche sbagliate. Un paese che non investe nell’istruzione e nella cultura – ha concluso Milena Frulli - è destinato alla decadenza civile e morale.”

Nel servizio l'intervista a Milena Frulli, Segretario uscente Fpi-Cdls

VAI AL COMUNICATO STAMPA

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: