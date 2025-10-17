RAPPORTI INTERNAZIONALI Segreteria Finanze: “Convinto apprezzamento” per il Titano agli Annual Meetings di FMI e Banca Mondiale Fitta agenda di incontri per i Segretari di Stato Marco Gatti e Rossano Fabbri a Washington D.C.. L'obiettivo è consolidare la credibilità del Paese in vista dell'emissione del nuovo eurobond

“Il percorso di riforme che abbiamo intrapreso è la nostra più solida credenziale sul palcoscenico globale”. Soddisfatto Marco Gatti per i feedback fino ad ora ottenuti a Washington, insieme al collega Rossano Fabbri, nella sua veste di Governatore presso la Banca Mondiale. Prosegue intanto il tour de force; in quello che può essere considerato – in questa settimana d'ottobre – il salotto buono della finanza internazionale. Già incontrati il Vicedirettore Operativo del Fondo Monetario Kenji Okamura, e il Direttore del Dipartimento Europeo Alfred Kammer. Rappresentata l'evoluzione virtuosa del Paese – riferisce la Segreteria Finanze -; dall'opera di “risanamento del bilancio” al “rafforzamento della stabilità” del comparto bancario.

Dai vertici dell'FMI – continua la nota – un “convinto apprezzamento” per la trasformazione di questi “ultimi anni”. Con un corollario importante, che è insieme il target di questa missione: l'incremento della “fiducia dei mercati”. Passaggi chiave, infatti, all'orizzonte: in primis l'emissione, prevista per il prossimo anno, del nuovo eurobond. “Una maggiore credibilità finanziaria” – sottolinea Gatti – ci consentirà di “ottenere un risparmio sugli oneri per interessi che si tradurrà direttamente in maggiori risorse per lo Stato e in una più rapida riduzione del debito; blindando la sostenibilità del sistema Paese per gli anni a venire”. Intimamente connessa a questo obiettivo, la creazione delle condizioni necessarie per un ulteriore miglioramento del rating sovrano. Toccati anche i temi dell'integrazione europea, agli Annual Meetings; “confronto serrato” con la delegazione di Andorra per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'Accordo di Associazione. E poi le dinamiche di sviluppo globale; con Matteo Bugamelli – Direttore Esecutivo della Banca Mondiale, per la circoscrizione che include San Marino – un confronto sugli orientamenti e le nuove traiettorie dell'Ente multilaterale.

