Segreteria Finanze: prorogati al 31 luglio i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Segreteria Finanze: prorogati al 31 luglio i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

E’ stato adottato dal Congresso di Stato il Decreto Legge della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio che proroga in via straordinaria al 31 luglio 2023 i termini per l’espletamento delle formalità per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e degli altri adempimenti connessi per il periodo d’imposta 2022. Anche il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all’estero (DAPEF) è prorogato in via straordinaria per il periodo d’imposta 2022, al 2 ottobre 2023.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: