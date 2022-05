Segreteria Industria e UNI: le attività dell'Ente di normazione italiano presentate alle imprese sammarinesi

Rapporti economici tra imprese sammarinesi e italiane: questa mattina il primo webinar con UNI, l'Ente di normazione italiano organizzato dall'Agenzia per lo sviluppo economico - Camera di Commercio in collaborazione con la Segreteria di Stato per l'Industria a pochi mesi dalla firma dell'accordo quadro che ha gettato le basi per la strutturazione anche di un futuro Ente di normazione sammarinese proporzionato alle dimensioni territoriali della Repubblica.

In apertura il saluto del Segretario di Stato Fabio Righi, introdotto dal Direttore dell'Agenzia Denis Cecchetti. Si è trattato di un momento formativo e informativo di UNI, per meglio comprendere la declinazione pratica/operativa dell'accordo siglato, grazie al contributo di Stefano Sibilio ed Elena Mocchio che della normazione tecnica hanno illustrato rispettivamente le regole del gioco e le opportunità quale asset strategico.

Per gli operatori economici sammarinesi che operano nel contesto italiano – una quarantina quelli iscritti oggi al webinar – la possibilità di instaurare un dialogo alla pari, entrando in una logica di condivisione e mutuo coinvolgimento anche nell'attività pre-normativa, pur mantenendo inalterate le peculiarità del Paese.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per l'Industria e il Commercio, Fabio Righi