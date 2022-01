Segreteria Industria: firmato l’Accordo di Cooperazione con l’Organizzazione Europea dei Brevetti

Il Segretario di Stato per l’Industri Fabio Righi e il Presidente dell’Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO) António Campinos hanno sottoscritto un Accordo di cooperazione fra l’Organizzazione Europea dei Brevetti e l’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, che rimarrà in vigore fino al 2023. Con la firma dell’Accordo di cooperazione si creano condizioni per rafforzare la cooperazione con l’EPO nella protezione delle invenzioni delle piccole e medie imprese e per contribuire ad aumentare la qualità dei brevetti sammarinesi. Nel corso del 2021 le entrate nel settore risultano ulteriormente aumentate rispetto agli anni precedenti: si registra infatti un incremento di circa il 10% rispetto al 2020. Il Segretario all'industria Righi sottolinea che nel piano strategico dell’EPO e nell'Accordo appena siglato ho trovato molti punti in comune con i programmi della Segreteria di Stato, ad esempio, la trasformazione digitale rispetto alla quale il 2022 deve essere l’anno di svolta.

