Segreteria Industria: “Il Made in San Marino si fa strada a livello internazionale”

In occasione della Giornata del Commercio Equo e Solidale, la Segreteria di Stato all'Industria ne ricorda in primo luogo il valore simbolico che, in epoca di pandemia, richiama a non lasciare indietro nessuno e dunque a sostenere tutti i produttori nell'accesso al mercato. Coglie poi l'occasione per sottolineare i risultati ottenuti dal “Made in San Marino”.









Parte dalla partecipazione del prossimo giugno della “Cantina San Marino” a “Wine to Asia”, dedicato alla promozione dei prodotti del Titano per partnership su nuove rotte internazionali. Definisce fondamentale la valorizzazione da parte delle istituzioni della qualità delle produzioni del Titano, quale "punto fermo dello sviluppo economico del paese, perché sia protagonista nella ripartenza. “Ripartenza – scrive – già in atto, ricordando le ottime performance evidenziate da San Marino Innovation nel numero di imprese incubate, anche come elemento di “vitale iniezione di fiducia”.