Segreteria Industria: “innumerevoli segnalazioni” sui prezzi, attivati i controlli

La Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio, a fronte di “innumerevoli segnalazioni”, si è attivata – si legge in una nota – per eseguire controlli sul territorio per verificare la “corretta imputazioni dei prezzi”, in particolare quelli dei beni ritenuti di prima necessità. “Sono momenti – si legge – in cui nessuno può permettersi di trarre benefici ingiusti a danno di altri”. La Segreteria di Fabio Righi si avvarrà della collaborazione dell'Unione Consumatori e della Polizia Civile. "La speranza è che questo momento di difficoltà non sia il momento dei guadagni facili ma il momento - conclude il comunicato - in cui le persone riscoprano il valore dell’impegno individuale e della responsabilità".