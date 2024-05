INNOVAZIONE Segreteria Industria presenta AvioEnergy: tecnologia avanzata dalla parte dell'ambiente Progetto in sinergia con ASE Aerospace e Tea Energia

Il giusto connubio tra innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Il progetto AvioEnergy punta ad aprire nuove frontiere in territorio sammarinese attraverso esperienza e competenze di aziende leader nel settore aerospaziale e delle rinnovabili come Ase Aerospace e Tea Energia. Al centro, la produzione di droni o comunque velivoli a basso impatto ambientale e a trazione elettrica con ricaduta diretta in termini economici sul Paese. “AvioEnergy – spiega il Professor Raimondo Grassi – sarà la scatola che conterrà questo know-how”.

"San Marino contesto ideale per dare gambe a questa progettualità, - sottolinea il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi - quale laboratorio tecnico per lo sviluppo di nuove tecnologie: lo consentono le norme emanate in questa legislatura”. Settore utile anche all'iniziativa imprenditoriale giovanile. Righi guarda in quest'ottica con attenzione allo sviluppo della aviosuperficie di Torraccia immaginando la creazione di un vertiporto, che sfrutta cioè decollo e atterraggio in verticale dei velivoli (per il trasporto di cose e persone), colmando di fatto i limiti di lunghezza dell'attuale pista, e con la possibilità di estendere dunque la fruizione dei nostri servizi ben al di là dei confini sammarinesi. Grazie all'Intelligenza Artificiale i velivoli possono volare anche senza pilota.

Nel video le interviste a Raimondo Grassi, Presidente Tea Energia e Fabio Righi, Segretario di Stato Industria.

