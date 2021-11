TURISMO E COMMERCIO Segreteria Industria: presenze record nel 2021 frutto di una mirata strategia di promozione

Segreteria Industria: presenze record nel 2021 frutto di una mirata strategia di promozione.

La Segreteria di Stato per l'Industria e il Commercio guarda alle presenze record sul Titano nel 2021: Un risultato – spiega – non casuale ma scaturito dalla collaborazione con la società Feratel Media Technologies AG di Innsbruck: “L’immagine di San Marino – sottolineano – è uscita dai propri confini “aggredendo” e divenendo nota in nuovi mercati e nuovi paesi”. L’attività di promozione su oltre 20 televisioni europee, basata sull’immagine in diretta della Repubblica, grazie all’ausilio di specifiche webcam collocate in zone strategiche, ha infatti garantito, da maggio fino alla metà di agosto, di raggiungere oltre 3.000.000 di contatti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: