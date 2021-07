IMPRESE Segreteria industria: prosegue il ciclo di visite di Fabio Righi alle realtà imprenditoriali sammarinesi

Segreteria industria: prosegue il ciclo di visite di Fabio Righi alle realtà imprenditoriali sammarinesi.

Nuove visite del Segretario di Stato all'Industia alle realtà imprenditoriali del territorio; per manifestare la vicinanza delle Istituzioni in questo momento di ripartenza, ma segnato dalle criticità indotte dalla pandemia. In mattinata Fabio Righi si è recato alla Euroserramenti di Faetano; alla Cogena e alla Micronics, a Borgo Maggiore; appuntamento anche a Valdragone, alla New Gattei Impianti. Dal Segretario di Stato l'impegno ad adoperarsi per contribuire a trovare soluzioni alle difficoltà che incontrano gli imprenditori in questo periodo. Da qui l'importanza di un confronto diretto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: