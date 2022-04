Segreteria Industria prosegue le visite alle realtà del territorio

Nuove visite, nuovi incontri con le realtà produttive del territorio per il Segretario di Stato all'Industria, Fabio Righi che ha portato il saluto in alcuni insediamenti dalla Duke, alla San Marino Viaggi e Vacanze, fino al complesso Vanities e non ha mancato di entrare nel vivo dell'attività portata avanti dalla Cooperativa Bambù, centro di ricerca educativa dedicato al doposcuola dei bambini, impegnati tutti i pomeriggi in attività che consentano loro di esplorare le proprie capacità, da quelle manuali a quelle espressive e relazionali, favorendo, insieme, divertimento e inclusione.

