Segreteria Industria su Fitch: settore manifatturiero “fondamentale”

"La notizia della conferma del rating Fitch per la Repubblica di San Marino soddisfa ed infonde fiducia". lo scrive, in un comunicato, la Segreteria all'Industria che rimarca come la nota dell'agenzia di rating certifichi una crescita economica al rialzo, grazie anche agli sforzi e ai risultati del settore manifatturiero, sempre più orientato all’esportazione. Revisionate al rialzo le stime di crescita all'8,3% (dal 5,0%) per il 2021 e al 4,0% (dal 3,0%) per il 2022.

Il Segretario Righi esprime soddisfazione perchè, scrive, le politiche e gli interventi portati avanti dalla Segreteria incentrati come sempre detto tanto sul fronte interno quanto su quello internazionale con l'obiettivo di creare percorsi di crescita strutturati stiano portando i propri importanti frutti. L'export dal 2019 ad oggi è cresciuto di oltre 1 miliardo di euro.