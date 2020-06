Segreteria Turismo: proposta scontistica del 20% nel settore commercio, il progetto presentato alle associazioni di categoria

Novità sul fronte Smac turistica: decreto in dirittura d'arrivo, la Segreteria di Stato di Stato per il Turismo incontra le associazioni di categoria per illustrarne gli elementi di punta. In accordo con la Segreteria Finanze, scaturita una serie di proposte che ora dovranno passare al vaglio delle stesse associazioni: su tutte spicca quella di applicare in territorio, nel solo settore commercio, dunque servizi esclusi, una scontistica sul prezzo di vendita di beni e prodotti del 20%, caricata sulla Smac Card.

“Una percentuale sicuramente importante - commenta Federico Pedini Amati - e che rispecchia appieno l'obiettivo della Segreteria”. Le associazioni si riservano ora di valutare la misura: al momento persistono punti di vista diversi, soprattutto legati ai ricarichi dei prodotti quindi alle scontistiche. Entro venerdì si esprimeranno in merito. E' intenzione del Segretario di Stato per il Turismo emettere il decreto già la prossima settimana. “La Smac turistica – tiene, infine, a specificare – sarà sviluppata con tale meccanismo in via sperimentale per tre mesi, da agosto e ad ottobre prossimi”.