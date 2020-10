Semestrale in utile per Banca Agricola Commerciale

Il Il CDA della Bac ha approvato il bilancio al 30 giugno 2020 con un risultato lordo di gestione di 2 milioni e 500mila euro, in aumento sul giugno 2019 di 900mila euro (+56%). Torna positivo anche il risultato netto d’esercizio, pari a 200mila euro, con una crescita di 400mila euro (+245%), Prosegue – segnala la BAC – l’attenzione sui costi operativi, ridotti di circa 130mila euro. Anno dell'emergenza, il 2020 – che segna anche i 100 anni per la BAC – ha visto l'istituto impegnato a sostenere l’economia sammarinese, concedendo a oltre 350 clienti moratorie e finanziamenti, per un controvalore di circa 51 milioni.

