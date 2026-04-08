Serravalle, monete e orologi all'asta di Nomisma: il pezzo più pregiato parte da 100mila euro

Monete antiche e moderne, medaglie, orologi di lusso, penne da collezione. Quasi duemila pezzi saranno battuti all’asta il 18 e il 19 aprile a Serravalle presso la sede di Nomisma. Lotti con basi d’asta che vanno dai 100 euro fino a decine di migliaia per gli oggetti più pregiati. “Si va dalle monete greche e romane antiche fino alle monete moderne estere, e via dicendo. Oltre alle monete abbiamo anche qualche bel gioiello e degli orologi importanti”, spiega Matteo Del Grande, esperto numismatico di Nomisma.

Il pezzo più costoso, base d’asta da 100mila euro, è una moneta da 20 lire con tiratura da 159 esemplari totali, coniata nel 1860 e con raffigurata l’effigie del futuro re dell’Italia unita, Vittorio Emanuele II. Ma ci sono anche, ad esempio, un Carlino dei Savoia con una stima da 50mila euro e una quadrupla di Paolo V da 30mila. L’orologio più pregiato è invece un F.P. Journe del 2007: base d’asta, 40mila euro.

Per chi invece vuole conoscere il valore delle sue collezioni, sempre presso la sede di Nomisma il 9 aprile è prevista una giornata di valutazione, alla ricerca di pezzi pregiati da inserire nelle prossime aste. “Abbiamo i vari esperti, quindi l’esperto di gioielli, l’esperto delle penne, degli orologi, degli accendini, naturalmente della numismatica, che riceveranno su appuntamento. Abbiamo 10-12 appuntamenti di persone che vengono a far vedere questi oggetti”.







