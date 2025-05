Settimana corta, flessibilità e smart working: l’USL lancia un appello per modernizzare il lavoro

Il benessere dei lavoratori deve diventare una priorità reale, non solo un principio scritto nei programmi di governo. È questo il messaggio che l’Unione Sammarinese dei Lavoratori lancia con forza, richiamando l’attenzione su modelli di lavoro flessibile già attivi in altri Paesi europei. In Spagna, il governo ha proposto la riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 37,5 ore senza intaccare il salario. In Germania si sperimenta la distribuzione delle 40 ore su quattro giorni. Anche in Italia, esempi come il gruppo Sace dimostrano l’efficacia del cambiamento: nel 2024 ha registrato un +26% di produttività grazie all’introduzione di smart working e orario ridotto.

Per l’USL, queste non sono utopie ma strumenti concreti per migliorare la qualità della vita lavorativa, accrescere la produttività e ridurre il malessere sociale. Flessibilità oraria, lavoro agile e settimana corta devono diventare centrali anche nel dibattito sammarinese, adattando però le soluzioni al contesto locale. Le proposte devono essere sostenibili, partecipate e calibrate sulle esigenze dei lavoratori sammarinesi nei settori pubblico e privato.

Investire nel benessere dei lavoratori non è un costo, ma un investimento in un’economia più dinamica e una società più equa. Serve una visione moderna del lavoro che metta al centro le persone, non solo i numeri. L’USL chiede volontà politica, ascolto attivo e un cambiamento condiviso per costruire un futuro occupazionale più sano e inclusivo.