EMERGENZA Settore edile ko, ISEA srl: "Chiediamo di essere ascoltati"

A lanciare un grido d'allarme anche il settore edile. Le attività reclamano aiuto, molte rischiano la chiusura causa scarsa liquidità. Da giorni – rimarcano in una nota - si è in attesa di un decreto che non arriva con la speranza che questo porti un po' di ossigeno alle casse delle imprese che hanno necessità fortissima ed immediata di contante per poter tener fede ai pagamenti di dipendenti, fornitori, imprese, tasse, banche, e così via. “Serve avere chiarezza e liquidità oggi, fra quindici giorni sarà tardi”.



