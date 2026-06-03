Sicurezza energetica, accordo AASS - SOCAR: forniture di gas garantite a prezzi vantaggiosi

Cerimonia in grande stile a Baku, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, per salutare la firma dell'accordo relativo all'acquisto e la fornitura diretta di gas naturale destinato a San Marino tra Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e SOCAR Trading Gas & Power.

Il Direttore Generale AASS, Marcello Forcellini sugella insieme al Presidente della Società di Stato azera, Rovshan Rajaf, un'intesa che consentirà di consolidare la sicurezza dell'approvvigionamento per la stagione invernale 2026-2027, rafforzando pertanto la capacità del Titano di operare direttamente sui mercati energetici internazionali.

"Un accordo - commenta Forcellini - che ci ha permesso di definire delle condizioni standard per degli acquisti che in parte sono già venuti e in parte avverranno anche nel prossimo futuro. Questo veramente ha soddisfatto una delle richieste che è prevenuta all'inizio del mio mandato, quella di diversificare e dare una maggiore garanzia nelle forniture di gas alla Repubblica di San Marino".

Traguardo che si deve ad un preciso iter istituzionale guidato dalle Segretarie di Stato competenti, e un percorso diplomatico, con il fondamentale apporto dell'Ambasciatore di San Marino in Azerbaijan, John Mazza, e l'Ambasciatore azero, Rashad Aslanov. "Questo accordo - osserva il Segretario di Stato per il Lavoro con delega ai Rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori, ringraziando la delegazione tecnica e diplomatica per il lavoro svolto - ci permette di avere non solamente le garanzie dell'approvvigionamento ma anche dei prezzi vantaggiosi che chiaramente garantiscono competitività a tutto il nostro sistema economico".

"Vi è stata occasione in questi giorni - fa sapere l'Ambasciatore Mazza - di incontrare anche esponenti delle istituzioni a zero, fra cui due Viceministri dell'energia della Repubblica di Azerbaijan con i quali abbiamo avviato colloqui finalizzati alla realizzazione di ulteriori iniziative di collaborazione in ambito imprenditoriale, in ambito istituzionale, in ambito economico ed ovviamente partendo dalle relazioni diplomatiche ed istituzionali tra i due Paesi.

"È molto importante questo accordo - sottolinea il Segretario di Stato per le Finanze con delega all'Energia, Marco Gatti - perché ci mette nelle condizioni innanzitutto di avere una fornitura certa, perché è una fornitura diretta, dall'altra anche di poter concordare dei prezzi di mercato che sappiamo a quel punto essere stabili sulla base contrattuale, quindi iniziare anche a pensare a dei modelli tariffari nuovi rispetto a quelli che noi abbiamo, soprattutto per il discorso delle imprese che hanno necessità di avere anche stabilizzazione di prezzi nel lungo e medio periodo".

Alla base l'intento di individuare soluzioni in grado di garantire continuità, affidabilità e sostenibilità nell'approvvigionamento energetico nazionale. "Consentirà - aggiunge il Direttore del Dipartimento Lavoro e Cooperazione, Raoul Chiaruzzi - di diversificare le proprie forniture fondamentali in momenti come questi di elevata instabilità politica ed elevatissima volatilità del mercato".

Nel video le interviste a Marcello Forcellini, Direttore Generale AASS; Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con AASS; John Mazza, Ambasciatore di San Marino in Azerbaijan; Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e l'Energia; e Raoul Chiaruzzi, Direttore Dipartimento Lavoro e Cooperazione.







