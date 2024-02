Sicurezza sul lavoro, Usl: "Servono ora tutele per chi lavorerà in estate a temperature estreme"

L'Usl interviene sui temi legati alla sicurezza sul lavoro, sensibilizzando sulla condizione degli operai che si trovano a lavorare in ambienti con temperature estreme, sia all'interno che all'esterno. Il sindacato gioca d'anticipo, guardando al periodo caldo in arrivo nei prossimi mesi, e invita a "trovare subito soluzioni strutturali". Da qui l'appello alla Segreteria competente per un incontro. Mentre gli investimenti da parte delle aziende virtuose stanno arrivando, spiega il segretario generale Francesca Busignani, "non risultano ad oggi norme specifiche o protocolli operativi in merito". In periodi come l'estate, aggiunge il segretario della Federazione Industria Daniele Tomasetti, nei cantieri edili e stradali determinati lavori "risultano impossibili a certe temperature".

