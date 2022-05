SANITÀ Sindacati a confronto con Segreteria di Stato e Iss: "Servono soluzioni organizzative efficaci"

Soluzioni organizzative efficaci a tutela di utenti e dipendenti. Le chiedono a gran voce i sindacati nell'incontro sollecitato con il Segretario di Stato alla Sanità, Ciavatta e il Direttore Generale Iss, Bevere. Da un lato – fanno notare CSdL e CDLS - il personale sanitario allo stremo, con ferie ritirate o non autorizzate, e dall'altro i continui disagi per i cittadini dovuti ai ritardi nelle prestazioni, a qualche reparto ospedaliero in difficoltà come la terapia intensiva e alle criticità della medicina di base, senza dimenticare la situazione Covid ancora irrisolta. Piena efficienza che non può prescindere – è stato rimarcato - dalla definizione del nuovo Fabbisogno e dall'elaborazione del nuovo Atto Organizzativo.

Stesse rivendicazioni portate all'attenzione dei vertici della Sanità dall'USL che ha posto l'accento sul problema del reperimento del personale medico ed infermieristico, ribadendo la necessità di dotare i servizi Iss di un organico sufficiente, valorizzato e motivato. “Obiettivi che si possono ottenere aprendo un confronto approfondito su nuovi modelli contrattuali che tengano in considerazione la condizione di concorrenza tra Stati in questo settore” - sostiene il Segretario Federazione Pubblico Impiego, Mattia Marzi.



Nel video le interviste a Gianluca Montanari, Segretario Generale CDLS e Antonio Bacciocchi, Segretario FUPI-CSdL.

