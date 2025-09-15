TV LIVE ·
Sindacati contro il Governo per la riforma IGR, ripartono le assemblee zonali fino a venerdì

Csdl, Cdls e Usl fanno sapere che tra Governo e maggioranza circola l'ipotesi emendamenti per estendere ai frontalieri l'obbligo di smaccare 6 mila euro all'anno in territorio sammarinese

15 set 2025

Organizzazioni sindacali sul piede di guerra, ripartite le assemblee zonali fino a venerdì. Al centro della discussione la riforma dell'Imposta generale sul reddito (IGR). Le sigle Csdl, Cdls e Usl rigettano quello che definiscono il tentativo del Governo di creare spaccature tra lavoratori frontalieri e residenti. I sindacati denunciano le falsità che sono alla base della riforma, così scrivono in una nota, tra cui gli effetti del prelievo fiscale italiano sui frontalieri di entrambi gli Stati. A sostegno delle loro dichiarazioni, nell'assemblea intercategoriale di domenica 14 al Teatro “Nuovo” di Dogana, le testimonianze delle difficoltà che incontrano i giovani lavoratori. Csdl, Cdls e Usl fanno sapere che nel Governo e nella maggioranza sta prendendo piede l'ipotesi di emendare il provvedimento fiscale ed estendere anche ai frontalieri l'obbligo di spendere e smaccare 6 mila euro all'anno a San Marino per ridurre la pressione fiscale. Le sigle sindacali fanno notare che sia per i redditi medio-bassi sia per la gran parte dei non residenti, sarebbe impossibile spendere questa cifra sul territorio sammarinese. Inoltre, sostengono i sindacati, imporre la scelta tra pagare meno tasse o prezzi più alti per beni e servizi costituisce una prevaricazione, ed è in contrasto con le libertà fondamentali stabilite dall'Unione europea.




