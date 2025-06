Sindacati sammarinesi alla Conferenza ILO: sostegno compatto alla Risoluzione per la Palestina La delegazione tripartita di San Marino esprime voto favorevole. Giardinieri (CDLS): "Partecipazione attiva della Palestina all’ILO è un passo di giustizia internazionale".

Sindacati sammarinesi alla Conferenza ILO: sostegno compatto alla Risoluzione per la Palestina.

Dal 2 giugno è in corso a Ginevra la 135ª Conferenza Internazionale del Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/OIT), che vede la partecipazione di rappresentanti di governi, sindacati e imprenditori di 187 Paesi. Un’importante occasione di confronto globale sui temi del lavoro, della giustizia sociale e dei diritti umani. A rappresentare la CDLS nella prima settimana è Gianluigi Giardinieri, responsabile dei rapporti internazionali del sindacato.

Uno dei momenti più significativi dei lavori, si legge in una nota, è stato il dibattito in plenaria sulla Risoluzione che mira ad allineare i diritti e i privilegi della Palestina all’interno delle riunioni dell’ILO, in attuazione della Risoluzione ES-10/23 dell’Assemblea Generale dell’ONU del 10 maggio 2024.

Giardinieri ha sottolineato l’ampio sostegno raccolto in aula, con interventi favorevoli da parte di delegazioni quali Qatar, Egitto, Arabia Saudita, Pakistan, Marocco e Francia. Israele si è opposto chiedendo una votazione elettronica, sostenuta dagli Stati Uniti. Durante l’intervento israeliano, molti delegati hanno lasciato simbolicamente l’aula in segno di protesta per la situazione a Gaza.

“La delegazione tripartita sammarinese ha espresso convintamente il proprio voto a favore della Risoluzione – ha dichiarato Giardinieri – nella speranza che la Palestina possa finalmente partecipare attivamente ai lavori dell’ILO.”

Oltre alla discussione sulla Palestina, si è votato anche su sette emendamenti alla Convenzione sul Codice del Lavoro Marittimo del 2006, tutti approvati con voto elettronico.

La conferenza proseguirà fino al 13 giugno, con la partecipazione dei rappresentanti CSdL e USL, e si prevede l’esame di ulteriori Risoluzioni di forte impatto sul mondo del lavoro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: