Sindacati su evasioni contributive: "Emersi dati scioccanti"

“A San Marino c'è una gigantesca e reiterata evasione contributiva di cocopro, amministratori, soci e lavoratori autonomi”. A dirlo Cdls, Csdl e Usl, che parlano di dati scioccanti su diverse aziende. Una dinamica emersa in questa sessione consiliare e più volte denunciata dalle sigle sindacali. “Da riferimento dell'ex Segretario alla Sanità – affermano – esistono 50 cocopro, in particolare piloti, che non versano contributi, denunciando a fine anno zero introiti. A questi si aggiungono circa 550 amministratori di società, quasi tutti non residenti, che non versano un centesimo alla Gestione Separata assommando un ammanco di circa un milione di euro”. Da qui la domanda dei sindacati: “Perché nessuno è intervenuto per recuperare le somme?”. Ma non è finita qui, dicono: ”Sempre secondo il report del segretario di Stato, ci sono anche 300-350 codici operativi con milioni di euro di debito verso l'Iss. Oltre a persone giuridiche, anche parte attiva in Associazioni di categoria, che non pagano contributi da 10 anni. Se consideriamo anche le insolvenze relative a monofase e altre imposte – concludono le Confederazioni – si raggiungono somme da capogiro che lo Stato si è rassegnato a non incassare, legalizzando una situazione di illegalità e garantendo agli evasori la totale impunità”.

