Sinergia con le amministrazioni locali: la Segreteria di Stato competente incontra i Capitani di Castello

Segreteria di Stato per il Turismo a confronto con i Capitani di Castello: presentate ieri le iniziative pensate per coinvolgere l’intero territorio sammarinese. Obiettivo avviare una serie di analisi per “ricevere feedback utili alla costruzione di progetti sinergici – spiega il Segretario - che coinvolgano le amministrazioni locali sammarinesi e, se possibile, - auspica - anche qualche area dei territori circostanti. Ho trovato grande sostegno e grande collaborazione, - conclude Federico Pedini Amati - stimolo a proseguire nella realizzazione dei programmi che abbiamo in mente”.