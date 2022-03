Sinergia pubblico-privato: pronto il corso per formare operatori specializzati nella vendita al dettaglio

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per il Lavoro e Barbara De Magistris, San Marino Outlet Experience

Stimolo per i giovani e motivazione al lavoro. L'obiettivo è quello di preparare figure professionalmente idonee per il ruolo di Operatore del punto vendita, “rinforzando le competenze trasversali e le abilità personali legate al commercio al dettaglio, nonché le competenze specialistiche connesse al processo di vendita”. Valido esempio di sinergia pubblico-privato, il corso di formazione promosso da Segreteria di Stato per il Lavoro, Cfp e San Marino Outlet Experience si rivolge a quanti siano iscritti alle Liste di avviamento al lavoro, con priorità nei confronti di coloro che abbiano manifestato particolare propensione verso l’inserimento in attività commerciali.









Moda, comunicazione, tecniche di accoglienza e vendita, tra i temi trattati, ma anche marketing per un totale di 11 lezioni teorico-pratiche tenute da esperti, manager e consulenti di The Market, come Myriam D'Anna e Laura Scano. Lezioni che in larga parte saranno curate da Barbara De Magistris, in rappresentanza della Direzione Generale.

Iscrizioni aperte fino al 31 marzo per un massimo di 20 partecipanti. “La formazione finalizzata all’occupazione è al centro del nostro impegno” - conferma il Segretario Teodoro Lonfernini.

