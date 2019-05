Siri: gruppo Bac "pieno rispetto delle norme"

Dopo la denuncia presentata dall'Aif sul mutuo concesso dalla Bac, Banca agricola commerciale, all'ex sottosegretario leghista Armando Siri, spetta ora al Tribunale chiarire se siano stati commessi reati nel caso in cui l'istituto bancario abbia concesso il mutuo da quasi 600mila euro a Siri, senza garanzie, per l'acquisto di una casa a Bresso, in provincia di Milano. Intanto il gruppo BAC, di fronte alla reiterata pubblicazione di notizie che lo riguardano, conferma di avere operato nel pieno rispetto delle norme e della buona prassi bancaria. Il management della banca, forte di questa consapevolezza e con la serenità che deriva dalla proficua collaborazione con tutte le autorità, sottolinea la nota, continua a portare avanti con grande entusiasmo e determinazione il proprio progetto imprenditoriale.