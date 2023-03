Sistema bancario: raccolta in lieve crescita, npl stabili

In attesa che venga avviato il processo di cartolarizzazione degli Npl, obiettivo indicato tra i prioritari dal Governo, la Banca Centrale nel bollettino periodico evidenzia una crescita di 63 milioni di euro – pari all'1,1% - nella raccolta totale delle banche sammarinesi, relativa al terzo trimestre 2022, rispetto al trimestre precedente. Complessivamente nel sistema bancario del Titano risultano custoditi 5 miliardi 560 milioni. In crescita lieve anche il patrimonio netto del sistema bancario che si attesta a 281 milioni, 2 in più rispetto al secondo trimestre 2022. Lievemente in crescita ma pressoché stabili a quota 870 milioni i crediti in bonis, così come sono stabili a 408 milioni i crediti dubbi netti e cioè i cosiddetti Npl.