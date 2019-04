Situazione dei fondi pensione nelle banche: a Domagnano confronto pubblico tra sindacato, politica e cittadini

Confronto pubblico tra sindacato, politica e cittadini ieri a Domagnano durante la serata dedicata ai fondi pensione allocati nelle banche sammarinesi. In una sala Montelupo gremita la situazione e l'ammontare dei fondi pensione di primo e secondo pilastro sono stati analizzati a 360 gradi dalla Centrale sindacale unitaria, tenendo conto della condizione di difficoltà del sistema bancario, con il problema dei crediti deteriorati e il nuovo Progetto Npl dell'Associazione bancaria sammarinese che mira a risolvere questa criticità, anche utilizzando una parte dei fondi.

In totale i fondi previdenziali ammontano a 507 milioni di euro: 427 milioni appartenenti al primo pilatro e 80 milioni legati a Fondiss. La banca con la quota maggiore al suo interno è Cassa di Risparmio. La Csu, che ha invitato al dibattito Roberto Giorgetti di Repubblica Futura per la maggioranza e Pasquale Valentini della Dc per l'opposizione, è tornata a ribadire, tra le altre dichiarazioni, che i soldi per le pensioni non devono servire a riempire i passivi delle banche.

Nel video, l'intervista a Giuliano Tamagnini, segretario generale Csdl