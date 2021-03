Slitta l'avvio dei voucher-vacanza ma per partire con più slancio

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

Inizialmente previsto per il 15 marzo, slitta a fine mese o al più tardi alla metà di aprile l'avvio dei voucher-vacanza, iniziativa incentivante per attirare flussi turistici verso la Repubblica di San Marino. Proroga dovuta sostanzialmente all'attuale stretta sulle misure anti Covid in Italia, con l'aumento delle zone rosse. "Sarebbe stato illogico farlo partire adesso - spiega la Segreteria di Stato al Turismo - ma già si pensa, con apposita delibera, di allungare il periodo di validità dei voucher almeno fino alla fine di giugno".

Resta invariata l’offerta, ovvero soggiorni da tre notti presso le strutture alberghiere sammarinesi: solo il costo del primo pernottamento è a carico del cliente, mentre la seconda e la terza notte saranno a carico rispettivamente dell’Ufficio del Turismo e della struttura stessa. A sostegno del progetto sono stati stanziati 150.000 euro per la copertura degli incentivi.

Guarda l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.