Smac: dall'Ucs sì al tavolo tecnico, ma con la presenza dei consumatori

L'Unione consumatori, attraverso una nota, lancia un messaggio al Segretario alle Finanze Guidi in merito agli incontri che stanno per partire per rilanciare lo strumento della Smac. “Siamo certi- scrivono- che il Segretario chiederà anche alle associazioni dei Consumatori di partecipare al tavolo tecnico, e a quelli di indirizzo politico.” La San Marino Card è uno dispositivo strettamente correlato al consumo – continua la nota e quindi ai consumatori. Senza la condivisione a quei tavoli di chi li rappresenta si rischierebbe di fare un lavoro calato dall’alto e non rispondente appieno né alle esigenze dell’utenza.