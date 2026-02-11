COSA CAMBIA Smac e nuove regole fiscali: la CSU risponde ai dubbi dei cittadini Una guida pratica con le risposte alle domande più frequenti su detrazioni, conguagli, bollette e dichiarazione dei redditi.

Le nuove regole fiscali 2026 e il funzionamento della SMAC continuano a sollevare dubbi tra i cittadini. Per fare chiarezza, abbiamo raccolto alcune delle domande più frequenti arrivate in redazione e le abbiamo sottoposte alla CSU. Ne nasce una guida pratica, in formato FAQ, per orientarsi tra detrazioni, conguagli, bollette, assicurazioni e dichiarazione dei redditi.

1) Se ho aderito alla SMAC, dove vedo quanto devo spendere?

Per capire a quanta detrazione fiscale hai diritto in base alla spesa SMAC che ritieni di poter tracciare:

puoi rivolgerti a CSdL, CDLS e USL, che offrono un servizio di simulazione personalizzata in base al tuo reddito e suggeriscono la migliore soluzione alla tua situazione;

in alternativa puoi usare il portale della Pubblica Amministrazione, dove è disponibile il servizio “Calcolo ritenute IGR – Legge 141/2025”.

Lì potrai inserire il tuo reddito e la spesa SMAC, effettuata o prevedibile, per vedere quanta detrazione ti spetta.

Per lavoratori dipendenti, pensionati e frontalieri è disponibile un modulo da consegnare al datore di lavoro per modificare l’adesione alla SMAC (totale o parziale), oppure revocarla.

2) Cosa succede se non raggiungo la spesa SMAC prevista? Se spendo più di quanto dichiarato? Se non aderisco alla SMAC?

Le detrazioni sono proporzionali alla spesa tracciata con la SMAC.



Se spendi meno della quota prevista per il tuo reddito:

non perdi nulla in senso assoluto, ma ottieni meno detrazione;

di conseguenza pagherai un conguaglio fiscale;

non c’è una “multa” automatica o una sanzione specifica se non raggiungi la spesa SMAC: semplicemente la maggiore imposta verrà indicata in sede di consegna del modello IGR-G unitamente al bollettino per pagare il conguaglio. In pratica: meno “smacchi”, meno risparmi sulle tasse.

Se hai aderito parzialmente, ma a fine anno hai tracciato una somma maggiore di quanto indicato in sede di adesione, l’IGR-G conterrà il credito fiscale di cui hai diritto, che ti verrà accreditato sulla SMAC entro il 31 ottobre 2028 per l’anno fiscale 2026.

Se non hai aderito al circuito SMAC, ma hai comunque speso in Repubblica e “passato” la San Marino Card, puoi chiedere il rimborso facendo la dichiarazione dei redditi (modello IGR-L) a San Marino. Il rimborso ti verrà accreditato entro il 31 ottobre 2028 per l’anno fiscale 2026.

Ricorda che se hai più redditi da lavoro dipendente, pensione o ammortizzatori sociali, come rendite catastali, affitti o compensi, devi fare la dichiarazione dei redditi per effettuare il cumulo e ricalcolare le imposte.

3) Come funzionano le bollette AASS (luce, acqua e gas)?

AASS gestisce i servizi pubblici essenziali e le bollette restano normali costi di utenza come avviene oggi.

La novità è che l’azienda si sta organizzando per trasmettere automaticamente, tramite appositi flussi informatici, gli importi pagati nel corso dell’anno direttamente sulla SMAC dell’intestatario delle utenze.

In questo modo il caricamento avverrà in maniera automatica, senza che il cittadino debba compiere alcuna operazione.

L’importo delle bollette e assicurazioni che concorre alla spesa SMAC — e quindi alla determinazione della relativa detrazione d’imposta complessiva in base al reddito — non può superare i 1.000 euro annui ed è decrescente con l’aumentare del reddito.

4) Quali assicurazioni possono valere per la SMAC?

Possono concorrere alla spesa SMAC — e quindi alla determinazione della relativa detrazione d’imposta — assicurazioni ramo danni, RCA Auto, cose e persone stipulate a San Marino, purché certificate tramite la SMAC, nei limiti indicati alla domanda 3).

5) Chi ha diritto alle detrazioni per le passività deducibili, canoni di locazione, protesi dentarie e sanitarie? Come poter usufruire delle passività deducibili?

Hanno diritto alle detrazioni per passività deducibili, canoni di locazione, protesi dentarie e sanitarie solo i fiscalmente residenti.

Inoltre, il pagamento in contanti di servizi e/o prestazioni che possono essere detraibili o deducibili sarà accettato come tale in sede di dichiarazione solo se tracciato con SMAC Card.

