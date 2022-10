Smac: scaricabile la nuova App, funzionalità da implementare

Pubblicata sugli store Android e Apple la nuova app per la gestione della Smac card. Al momento sono state ripristinate le funzioni di consultazione delle operazione, la gestione delle “operazioni dematerializzate” e la funzione di blocco e sblocco. Ancora invece da implementare, come dichiara lo stesso operatore, la funzione di trasferimento di credito tra card.

Anche il codice “cvv” - il codice numerico di 3 cifre che si trova sul retro delle carte di credito o di debito -, non presente per un errore di stampa del primo lotto, al momento non è utilizzabile, ma – dichiara ancora l'operatore – servirà in futuro per gli acquisti on line. Chi possiede una carta senza “cvv” potrà recuperare l'informazione da app e sito Smac.

Rafforzati i sistemi di protezione: oltre all'inserimento di user e password, quest'ultimo configurabile dal sito sanmarinocard.sm, in fase di attivazione sarà inviato tramite messaggio sms al numero indicato un otp, ossia un numero da inserire per certificare la propria identità. Successivamente sarà possibile accedere all'app anche con impronta digitale o Face ID.



Dalle Finanze l'invito agli utenti a segnalare eventuali problemi nell’attivazione delle funzioni di accesso e gestione.