TRASPORTO PUBBLICO Smuvi: il plauso della Csdl, ma resta la protesta degli autisti Il sindacato sostiene la sperimentazione per la mobilità sostenibile: "Gran bella iniziativa".

Plauso della Csdl al progetto Smuvi: servizio di trasporto con bus a chiamata organizzato dall'Azienda dei servizi. "Le ragioni e gli obiettivi sono ampiamente condivisibili - scrive il sindacato - anche sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale, visto che i pullman molto spesso circolano semivuoti. Si tratta ora di vedere se la sperimentazione gratuita produrrà i risultati positivi auspicati. Investire nel trasporto pubblico è condivisibile da ogni punto di vista. L’auspicio è che venga utilizzato come merita". Dall'altra parte, però, c'è la mobilitazione degli autisti che hanno annunciato uno stato di agitazione dal 23 febbraio per il fatto di essere da anni senza un contratto dedicato. Il dialogo con l'azienda è in corso. "Attendiamo il prosieguo del confronto sindacale - scrive la Csdl - sugli aspetti che riguardano gli autisti del Servizio".

