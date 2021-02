CSU "Soddisfatti per il via libera alla stabilizzazione dei precari Iss, ora si pensi a tutta la PA"

Soddisfazione della Csu per il via libera alla stabilizzazione dei precari Iss: “un risultato fortemente voluto e seguito passo dopo passo”, evidenziano i segretari delle Federazioni Pubblico Impiego, Antonio Bacciocchi e Milena Frulli che ora esortano a pensare a tutta la Pubblica Amministrazione. “Ci prodigheremo – assicurano – affinché si apra al più presto il tavolo di confronto. Sarebbe infatti intollerabile - continuano - che l’Esecutivo non desse seguito a quanto affermato più volte in sede di confronto. La precarietà non può essere una condizione normale di lavoro, rappresenta infatti una deprecabile eccezione – concludono - alla quale porre al più presto rimedio”.

