CHIESANUOVA Soddisfazione della Segreteria Territorio per i lavori di ampliamento dello stabilimento Alutitan Si parla di oltre 2.000 metri quadri di nuovi spazi, con conseguente incremento occupazionale

Mai banale – alla luce di un quadro internazionale segnato da pesanti incertezze – assistere in Territorio a simili segnali di dinamismo. Per il Castello di Chiesanuova – e l'intera Repubblica - un tradizionale valore aggiunto l'Alutitan, in termini di crescita economica. Ora il via al cantiere per un ampliamento dello stabilimento; dando seguito ad una convenzione elaborata in Commissione politiche territoriali. E la conferma che si tratti di un “intervento strategico” la si è avuta dalla visita del Segretario di Stato Matteo Ciacci: recatosi in loco insieme ai tecnici incaricati e ai rappresentanti dell'azienda. Segnale tangibile – si legge in una nota – della “vicinanza delle Istituzioni”; della “attenzione” che l'Esecutivo riserva allo sviluppo del comparto industriale: vettore di “competitività” e “sostenibilità” del sistema economico del Titano. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi spazi destinati a magazzino e a lavorazioni meccaniche, finalizzati al potenziamento della produzione di profili in alluminio. Si parla di oltre 2.000 metri quadri; con conseguente incremento occupazionale.



