Soddisfazione di Adesso.sm e Repubblica Futura per la ratifica del Decreto Delegato sulla Blockchain

Adesso.sm definisce “una svolta fondamentale” per il Paese la ratifica, in Consiglio, del “decreto innovazione” e di quello sulla tecnologia blockchain. Due norme, si sottolinea in una nota, strettamente collegate, e che “forniscono risposte ad un centinaio di imprese interessate”. “La normativa di base per le imprese ad alto contenuto tecnologico – puntualizza la coalizione di Maggioranza – contiene facilitazioni” di vario tipo per l'avvio di attività e l'assunzione di personale. Con il decreto sulla blockchain - “tecnologia in forte espansione a San Marino” - si pongono invece “le basi per un inizio di normazione”. Su quest'ultimo punto interviene anche Repubblica Futura. “Le potenzialità di questo intervento – recita un comunicato – sono enormi, e il Mondo se ne era già accorto mesi fa, al momento dell'emissione del decreto”. Da qui un plauso a “San Marino Innovation”, che “è stata in grado di riunire gratuitamente – si ricorda – un pool di professionisti internazionali che hanno lavorato a stretto contatto con il team legale dell'Istituto per oltre 6 mesi”. “Da oggi – continua la nota – possiamo dire che è nata una giurisdizione blockchain” nel Paese.