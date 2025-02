MEDIA Sole 24 Ore: "Ecco perché l'Italia frena l'ingresso di San Marino in Europa" Il quotidiano economico cita una serie di ostacoli tra cui fisco, le residenze atipiche, la vigilanza bancaria e i controlli finanziari ma confonde "associazione" con "adesione"

“Ue, ecco perché l’Italia frena l’ingresso di San Marino (e Andorra) in Europa”. E' il titolo dell'articolo pubblicato nella sezione on line '”Scenari” del “Sole 24 ore” firmato da Roberto Galullo. Si afferma che i principali ostacoli, sono il fisco, le residenze atipiche, la vigilanza bancaria e i controlli finanziari. Citati anche “nuovi dubbi sulla tassazione marittima”. L'articolo parla erroneamente, più volte, di accordo di “adesione di San Marino all'Ue” mentre in realtà si tratta di un accordo di associazione, e afferma che “Roma cerca di sgretolare il muro di indifferenza con la quale il Titano vuole entrare nella grande famiglia europea, disinteressandosi di quelle che sono le regole della casa comune”.

Oltre al caso della San Marino world, con l'imprenditore spagnolo Banuelos”, l'articolo sostiene che nell’ombra restano altri personaggi di cui nessuno sul Titano conosce passato, presente e origine dei portafogli economici e finanziari: “Perlopiù – viene precisato - sono russi, alcuni dei quali – da metà 2023 – hanno registrato holding di partecipazione”.

Altro indicatore, che, secondo la tesi dell'articolo, spingerebbe l'Italia, a frenare l'accordo di Associazione il fatto che, “nonostante il mercato sia da anni stagnante, le società immobiliari alla data di marzo 2024, a San Marino, erano 339, vale a dire una società ogni 100 abitanti - bambini compresi - e l’85% non aveva dipendenti”. Tra i diversi fattori , malvisti dall'Italia, ci sarebbe anche il coinvolgimento di una organizzazione, con base a San Marino, nel commercio di sostanze dopanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: