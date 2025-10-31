LAVORO Sospesa temporaneamente la produzione alla Valpharma di Pennabilli L'Agenzia italiana del farmaco ha sospeso l'autorizzazione alla produzione di medicinali nello stabilimento in Valmarecchia. L'azienda chiede la Cassa Integrazione per i 200 dipendenti: "Al lavoro per riprendere le attività il prima possibile"

Sospesa temporaneamente la produzione alla Valpharma di Pennabilli.

Si è fermata la produzione di farmaci all'interno dello stabilimento Valpharma International a Pennabilli. Ad imporre lo stop è stata l'Agenzia italiana del farmaco per questioni legate alla tracciabilità.

La società, che fa parte del sammarinese Valpharma Group, ha richiesto la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in accordo con le sigle sindacali Femca-Cisl e Filctem-Cgil e la RSU per tutelare i circa 200 lavoratori.

L'azienda, in una nota, spiega che "sta lavorando per riprendere le attività di produzione il prima possibile", per "rispondere agli stringenti requisiti di qualità e conformità alle normative vigenti"

Valpharma Group è un leader internazionale nel settore farmaceutico e nutraceutico, nato dall'unione di tre aziende: Valpharma S.p.A., Valpharma International S.p.A. ed Erba Vita Group S.p.A.. È specializzato nella produzione farmaceutica conto terzi e nella formulazione di prodotti a marchio proprio, come integratori alimentari, fitoterapici e cosmetici, operando in più di 70 paesi. La presidente e amministratrice delegata è Alessia Valducci, figlia del fondatore Roberto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: