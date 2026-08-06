Sostegno a famiglia e maternità, il Segretario Canti rassicura: il Progetto di Legge sarà approvato a settembre Previsto l’ampliamento del congedo parentale fino al diciottesimo mese di vita del bambino con indennità differenziate

Sostegno a famiglia e maternità, il Segretario Canti rassicura: il Progetto di Legge sarà approvato a settembre.

Il Progetto di Legge sulle nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità sarà sottoposto all’approvazione definitiva nel mese di settembre. Lo comunica il Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti, accogliendo l’appello di USL e delle neomamme per una rapida conclusione dell’iter.

Per il provvedimento, intitolato “Modifiche alla Legge 14 settembre 2022 n. 129 e introduzione di nuove misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità”, sarà richiesta la calendarizzazione nella prossima seduta del Consiglio Grande e Generale.

Il progetto di legge è stato approvato in sede referente dalla Commissione Consiliare Permanente IV nelle sedute del 28 aprile e del 7 e 8 maggio. Successivamente è stato ulteriormente emendato con il contributo delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici di maggioranza. Gli emendamenti saranno presentati durante i prossimi lavori consiliari.

Tra le misure previste figura l’ampliamento del congedo parentale fino al diciottesimo mese di vita del bambino. Nei primi tre mesi sarà riconosciuto l’80% della retribuzione netta giornaliera, con un minimo mensile di 1.500 euro. Fino al compimento del primo anno di vita del bambino sarà previsto il 40%, con un minimo di 1.000 euro al mese, mentre per il periodo restante sarà riconosciuto il 20%, con un minimo mensile di 500 euro.

Per quanto riguarda la richiesta di retroattività, potranno beneficiare degli incentivi coloro che, al momento dell’entrata in vigore della legge, possiederanno i requisiti necessari. Il comunicato precisa che non è prevista una retroattività in senso specifico, ad eccezione del riconoscimento dell’aspettativa post-partum, oggi congedo parentale. In base a un emendamento presentato da Libera e condiviso dalla maggioranza, il periodo di congedo sarà conteggiato ai fini della progressione di carriera anche per coloro che ne hanno già usufruito in passato.

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