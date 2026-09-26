SENZA CONFINI Space economy, BEX: 147 i brand e oltre 30 buyer internazionali Tra gli appuntamenti di punta la firma degli “Accordi Artemis” e la presentazione del consorzio internazionale "SpaceLand"

Tre giornate di esposizione, conferenze e incontri per mettere in contatto industria spaziale e settori produttivi a terra. È un bilancio molto positivo quello della prima edizione di BEX la fiera dedicata alla convergenza tra space economy e industrie terrestri a Rimini.

147 i brand che hanno partecipato e oltre 30 buyer internazionali provenienti da 16 differenti paesi. Tra gli appuntamenti di punta la firma degli “Accordi Artemis” facendo diventare San Marino il 76° paese firmatario. “Per una piccola Repubblica come la nostra – scrive la Fratellanza San Marino America - significa dimostrare ancora una volta che le dimensioni territoriali non rappresentano un limite quando esistono capacità, visione e volontà di costruire relazioni internazionali”.

Bex è stata anche l'occasione per presentare il consorzio internazionale “SpaceLand”, la prima impresa aerospaziale sul Titano: "È di fatto è la rappresentanza in San Marino, di un'operazione che andrà a costituire il primo spazio polo della storia pubblico - spiega Carlo Viberti, direttore SpaceLand - ovvero un sistema di eccellenza, un centro di aggregazione del grande pubblico ma anche dell'utenza scientifica, biomedica e tecnologica e dell'industria. In futuro, con i nostri velivoli che decolleranno vicino a San Marino, possiamo pensare anche di portare satelliti in orbita".

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