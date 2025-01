INNOVAZIONE Space Economy: i progetti di San Marino, dai satelliti la risposta al problema della copertura telefonica Tante le idee messe in campo dalla Segreteria Industria: dal lavoro alla salute, fino alle telecomunicazioni

Quando le opportunità arrivano dall'universo: San Marino guarda alla Space Economy e mette a punto una serie di progetti per inserirsi in questo mercato e, allo stesso tempo, utilizzare le ultime tecnologie per migliorare la vita dei cittadini.

Il capitolo, aperto nella passata legislatura, è in capo alla Segreteria all'Industria e alla Ricerca tecnologica. "Diversi settori - spiega Rossano Fabbri - sono all'attenzione della Segreteria. Ad esempio: nel mondo del lavoro ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione, così come nel mondo della salute". Dallo Spazio alla Terra: si pensi alla tecnologia delle tute indossate dagli astronauti per monitorare i parametri di salute che potrebbe essere impiegata per i pazienti. Possibili novità poi per la telefonia: i satelliti, anticipa il segretario, potrebbero rappresentare una soluzione al problema della copertura del segnale.

Anche il Titano, poi, avrà la “Giornata nazionale dello Spazio”, ogni 16 dicembre. In programma, per ottobre, “San Marino Aerospace”: seconda edizione dell'evento che ha richiamato in Repubblica nomi di primo piano del settore. Tra i numerosi obiettivi: l'istituzione di un'azienda pubblica che si occupi del comparto. "E' uno dei settori più avanzati tecnologicamente - sottolinea Fabbri - dove si sta investendo praticamente in tutto il mondo. Riteniamo di essere all'altezza".

Nel servizio l'intervista a Rossano Fabbri (segretario di Stato all'Industria)

