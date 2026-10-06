ESTERI Spagna: revocato l'ordine di arresto per l'ex presidente catalano Puigdemont Sull'attuare quadro politico del paese abbiamo sentito Dario Menor Torres, giornalista El Correo.

Otto anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista unilaterale del primo ottobre 2017, l'ex presidente catalano Carles Puigdemont può tornare in Spagna, senza rischiare di essere arrestato. Il giudice del Tribunale Supremo, Pablo Llarena, ha revocato il mandato d'arresto. Nel 2017 i leader catalani lasciarono la Spagna per il Belgio poche ore prima che la Procura della Repubblica formalizzasse le accuse di ribellione contro di loro e il resto del governo catalano.

Il paese intanto si prepara alle elezioni; ancora in piazza i cittadini per la crisi degli sfratti. Sanchez ha annunciato il voto anticipato. "Da da diversi mesi - analizza Dario Menor Torres, giornalista El Correo - il governo vede un grande distacco da parte della destra e dell'ultradestra. Sembrava quasi impossibile una possibile vittoria del cosiddetto blocco progressista nell'elezioni, ma adesso c'è una situazione un po' diversa. Sanchez diciamo che si è buttato nella piscina delle elezioni con un po' d'acqua. Prima non c'era, prima probabilmente lo schianto sarebbe stato terrificante, adesso c'è qualche opzione di riprendere, anche se il distacco è molto grande".

Nel servizio l'intervista a Dario Menor Torres (Giornalista El Correo)



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